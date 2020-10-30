الأمن الروسى يطلق الرصاص على شاب حاول إحراق مركز شرطة وطعن شرطى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محققون روس في بيان، اليوم الجمعة، إن الشرطة قتلت بالرصاص شاب عمره 16 عاما بمنطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة، بعدما حاول إضرام النار في مركز شرطة وطعنَ شرطيا.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية، التي تحقق في الجرائم الكبرى، في بيان أنها تتعامل مع الواقعة على أنها محاولة ارتكاب عمل إرهابي مضيفة أنها فتحت قضية جنائية.

وقال البيان إن الشاب حاول إضرام النار في مركز شرطة ببلدة كوكمور باستخدام سائل حارق وإنه طعن شرطيا ثلاث مرات في أثناء محاولة القبض عليه.

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وأضاف أن شرطيا آخر أطلق أعيرة تحذيرية في الهواء قبل أن يضطر لفتح النار، مشيرا إلى أن الشاب توفي متأثرا بإصابته قبل وصول المسعفين.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم.