شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا بعدما كان مقرر وصولها قبل نهاية الشهر الجارى، حسبما سبق وأعلنت وزارة النقل، حيث تضم هذه الدفعة 17 عربة، وأنه متوقع وصولها خلال نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن وفد فنى من السكة الحديد برئاسة المهندس على صوان رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة بالهيئة سافر إلى روسيا لمتابعة العربات الجديدة الجارى تصنيعها ضمن هذا التعاقد.

ووصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

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وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.