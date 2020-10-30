شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1066 مترددا بقافلة علاجية بقرية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم الكشف على 1066 مترددا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر الشبع بمركز الشهداء.

أضافت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، أنف وأذن، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، رمد، أسنان) بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة والعلاج بالمجان، وأنه تم الكشف على 1066 مترددا خلال يومي القافلة بالإضافة إلى إجراء 136 تحليل بمعملى الدم والمتوطنة، وكذلك 18 أشعة عادية، وتحويل 11 حالة إلى مستشفى الشهداء لعمل اللازم.