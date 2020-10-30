«صحة المنوفية»: 12 فاعلية لتدريب مسؤولى التربية والتعليم على الإجراءات الاحترازية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بقيام المديرية بتدريب مسؤولى البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية والإدارات والمدارس التابعة لها بنطاق المحافظة على خطة الوزارة للحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد خلال العام الدراسي 2020/2021. وذلك تحت شعار «صحة ولادنا، مستقبل بلادنا»، حيث تم تدريبهم في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، وتم الانتهاء من ١٢ فاعلية وعدد المستفيدين بلغ ٩١٥ مستفيدا، مؤكدا على استمرار التدريب داخل المؤسسات التعليمية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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