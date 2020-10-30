شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: 2000 مسجد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن وزارة الأوقاف تفتتح مساجد في مختلف محافظات مصر بصورة شبه يومية، بعكس ما يروجه أهل الشر والضلال.
وأضاف المحافظ، أنه تم افتتاح نحو 9 مساجد على مستوى المحافظة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، وهي مساجد «عباد الرحمن بالعريش، عمرو بن العاص بالعريش، آل ياسر بالعريش، التجمع العمراني بالعريش، عمورية ببئر العبد، آل عمار ببئر العبد، الغزلان ببئر العبد، العمارين ببئر العبد، القسيمة بالحسنة».
أشار المحافظ إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1200 مسجد حكومي و880 مسجد أهلي، أي بإجمالى أكثر من ألفى مسجد داخل محافظة سكانها نحو 450 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسا بعدد السكان.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,209
-
تعافي
99,273
-
وفيات
6,247
كانت هذه تفاصيل خبر «شوشة»: 2000 مسجد في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.