شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: 2000 مسجد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن وزارة الأوقاف تفتتح مساجد في مختلف محافظات مصر بصورة شبه يومية، بعكس ما يروجه أهل الشر والضلال.

وأضاف المحافظ، أنه تم افتتاح نحو 9 مساجد على مستوى المحافظة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، وهي مساجد «عباد الرحمن بالعريش، عمرو بن العاص بالعريش، آل ياسر بالعريش، التجمع العمراني بالعريش، عمورية ببئر العبد، آل عمار ببئر العبد، الغزلان ببئر العبد، العمارين ببئر العبد، القسيمة بالحسنة».

أشار المحافظ إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1200 مسجد حكومي و880 مسجد أهلي، أي بإجمالى أكثر من ألفى مسجد داخل محافظة سكانها نحو 450 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسا بعدد السكان.