شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «النبي القدوة صلي الله عليه وسلم معلما ومربيًا».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خير الناس للناس، معلما رفيقا، كما كان يربي أصحابه على مراقبة الله وصدق التوكل عليه، رفيقا بمن كان في خدمته.

أضاف جمعة، أننا في حاجة إلى أن نقتدي بأخلاق نبينا صلي الله عليه وسلم وأن نعامل الناس بما كان يعاملهم به كل في موقعة، نشرا لرسالته وبيانا لهديه وسنته.

أشار جمعة، إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة، والوقت المحدد للخطبة طبقًا للظروف الخاصة بكورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.