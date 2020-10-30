شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. موعد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادي، خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس أسبوعيًا، وتقوم بإعادة تقديم حلقات الأسبوع من تلك الدروس خلال يومى الجمعة والسبت، ونقدم لكم جدول مواعيد إعادة دروس هذا الأسبوع لتلك الصفوف خلال يومى الجمعة 30 أكتوبر 2020 والسبت 31 أكتوبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية: مواعيد إعادة دروس الصف الرابع الابتدائى يوم الجمعة 30 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف الخامس الابتدائى يوم الجمعة 30 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف السادس الابتدائى يوم الجمعة 30 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس البرامج التعلميمية لطلاب المرحلة الإعدادية: مواعيد إعادة دروس الصف الأول الإعدادى يوم السبت 31 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف الثانى الإعدادى يوم السبت 31 أكتوبر. Advertisements قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف الثالث الإعدادى يوم السبت 31 أكتوبر. قناة مدرستنا التعليمية.. جدول إعادة دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية وكانت قناة مدرستنا بدأت في بث برامجها التعليمية اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وأيضًا الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى عبر القمر الصناعى نايل سات عبر تردد 12303 / الاستقطاب أفقي / ومعدل الترميز 27500 / ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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