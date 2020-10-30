شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسلوم ونشاط للرياح بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث يسود شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس حار على على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة، يكون حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية فى السلوم وسيدى برانى.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.