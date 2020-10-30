شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 18 مسجدًا اليوم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (18) مسجدًا اليوم الجمعة، وذلك في (7) محافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (427) مسجدًا، والمساجد التي سيتم افتتاحها هي على النحو التالي: مديرية أوقاف الفيوم: م المسجد وعنوانه التنفيذ 1 أبوبكر الصديق – النزلة يوسف الصدسق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 2 شلبي القديم – جردو- أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 3 المحارقة الوسطاني – النصارية ابشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 4 الجديد المقراني الصديق – المقراني يوسف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 5 عباد الرحمن – قصر الباسل أطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6 الغفار – السنباط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7 عبدالله وهبي – شارع الحرية بندر ثان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8 العزيز – سنهور القبلية سنورس ثالث جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9 التقوي – شارع السوق العدوة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10 السريرة – السريرة قصر الباسل جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11 عبدالهادي زيدان – عزبة عبدالهادي زيدان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الدقهلية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 12 مسجد جامعة الدلتا – طريق جمصه الساحلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية : Advertisements م المسجد وعنوانه التنفيذ 13 الكشايكه بندر أبوكبير- شرقية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الجيزة: م المسجد وعنوانه التنفيذ 14 العمدة – باجة الشيخ الرقة الغربية- العياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة: م المسجد وعنوانه التنفيذ 15 محروس حبيب – زاوية حمور- الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف القليوبية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 16 حسن الخزرجي – الرملة – بنها وزارة الاوقاف 17 الشهيد خلوص – كفر الرجالات- طوخ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الأقصر: م المسجد وعنوانه التنفيذ 18 الرحمن – قرية زرنيخ- اسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف افتتاحKarima Hassan by on Scribd تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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