شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد مع شركة نقل لخدمة سكان مدينة ٦ أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عادل النجار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن قيام جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء برئاسة المهندس مصطفى عبيد عن التعاقد مع شركه نقل ركاب جديدة للعمل في مدينة أكتوبر الجديدة للعمل في جميع المناطق لخدمة وتوصيل الركاب إلى المناطق الرئيسية في مدينة أكتوبر إلى القاهره بأسعار ٤جنيه داخل أي أكتوبر و١٠ جنيه إلى القاهرة .

وأشار «النجار»، إلى أنه بالنسبة إلى الأتوبيسات المكيفة إلى القاهرة بسعر ١٥ جنيها على أن تبدأ العمل خلال الأيام المقبلة.

فيما أشاد المهندس مصطفى عبيد، رئيس مجلس الأمناء بجهود كلا من المهندس أيمن موسي، وكيل المجلس ورئيس لجنة النقل والمواصلات وأعضاء اللجنة على بذل الجهد في الملف كما ثمن جهود كلا من صابر سرور وكيل المجلس والمهندس نبيل نسيم نائب رئيس الجهاز والمهندس ماهر الفقي أمين السر على قيامهم بمتابعة ملف النقل الجماعي لتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.