شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ٣ أيام المقبلة.. أمطار في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة ،وفرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – سيدي براني )، وشبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد وأقصى غرب جنوب الصعيد، وعلى خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29- 19»، الإسكندرية «27 – 19»، قنا «35- 21»، الأقصر «36– 22»، أسوان «37 – 22» .

أماغداً السبت فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء بفرصة سقوط ( 40 % ) ،وجنوب الصعيد ( 30 % ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«28 – 19»، الوجه البحرى «28 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32- 24»، شمال الصعيد «31 – 20»، جنوب الصعيد «35 – 22» درجة مئوية.

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أما بعد غدً الأحد فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري ( 20 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 40 % )، وأمطار متوسطة رعدية احياناً على بعض مناطق جنوب سيناء ( 40 % ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد ( 30 % ) .

ايضاً هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«28 – 19»، الوجه البحرى «28 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 24»، شمال الصعيد «30 – 20»، جنوب الصعيد «34 – 22» درجة مئوية .