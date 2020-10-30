شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الجمعة، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين عن أمس، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 29 درجة مئوية، والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 23، أما أسوان وإدفو فيسجلا أعلى الدرجات وهي 37 درجة، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين وسيوة حيث تسجلا 16 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 29 19 الاسكندرية 27 19 وادي النطرون 28 19 طنطا 29 19 شبين الكوم 29 19 دمنهور 28 20 بلطيم 28 20 مطروح 24 17 السلوم 23 19 سيوة 25 16 بورسعيد 27 22 دمياط 27 21 الزقازيق 29 19 المنصورة 28 19 الإسماعيلية 30 20 السويس 29 20 العريش 28 21 رفح 27 20 رأس سدر 31 22 نخل 31 19 نويبع 33 Advertisements 25 طابا 33 23 كاترين 28 16 الطور 30 21 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 33 23 مرسى علم 33 23 الفيوم 30 19 بني سويف 30 19 المنيا 31 19 أسيوط 32 18 سوهاج 34 19 قنا 35 21 الأقصر 36 22 أسوان 37 22 ادفو 37 21 أبوسمبل 35 20 الوادي الجديد 35 21 شلاتين 34 24 أبورماد 34 25 حلايب 32 25 رأس حدربة 32 26 الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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