شكرا لقرائتكم خبر عن تهم قادت هدير الهادى لخلف القضبان بعد حبسها سنتين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قضت محكمة القاهرة الاقتصاديه، المتهمة هدير الهادى سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفيف والفجور، الخليج 365 يوضح أبرز النقاط التى قادت هدير العادى لخلف القضبان.

- بث فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

- الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

- التحريض على ممارسة الدعارة.

Advertisements

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.