شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعلن رصد 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الخميس تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811والوفيات إلى 90773.
ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تعلن رصد 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.