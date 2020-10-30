المكسيك تعلن رصد 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الخميس تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811والوفيات إلى 90773.

ويقول مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.