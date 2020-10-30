شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 29 أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 47 في اليوم السابق.

و24 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنه تم تسجيل إصابة محلية واحدة جديدة.

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وذكرت أيضا أنها سجلت 53 إصابة جديدة دون أعراض ارتفاعا من 16 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.