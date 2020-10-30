شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 29 أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 47 في اليوم السابق.
و24 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنه تم تسجيل إصابة محلية واحدة جديدة.
وذكرت أيضا أنها سجلت 53 إصابة جديدة دون أعراض ارتفاعا من 16 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.