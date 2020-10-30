غيوم وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أيام الجمعة - السبت - الأحد.

طقس الجمعة

يسود طقس الجمعة معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك فرصة لأمطار خفيفة غربًا على السواحل الشمالية الغربية 30 %، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانًا على شمال الصعيد نشطة على أقصى غرب جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى بين 30 – 19، والوجه البحري بين 30 – 19، والسواحل الشمالية الغربية بين 26 – 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 27 – 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 34 – 24، وشمال الصعيد بين 33 – 20، وجنوب الصعيد بين 37 – 23 درجة مئوية.

طقس السبت

يسود طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتسيطر أجواء غائمة جزئيًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

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وتشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق وطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا مع وجود شبورة مائية.

ويسود طقس غائم جزئي، مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما شمال الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وحار نهارًا على جنوب الصعيد، ولطيف ليلاً مع وجود رياح معتدلة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 29 - 19، والوجه البحري بين 29 - 19، والسواحل الشمالية الغربية بين 26 - 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 26 - 21، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بين 32 - 24، وشمال الصعيد بين 32 - 20، وجنوب الصعيد بين 35 - 22 درجة مئوية.

طقس الأحد

يسود على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق ورياح معتدلة، فيما يكون الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلاً، فيما يشهد شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يشهد جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلاً، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق ورياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 28 - 19، والوجه البحري بين 28 - 19، والسواحل الشمالية الغربية بين 25 - 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 26 - 21، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بين 32 - 24، وشمال الصعيد بين 30 - 20، وجنوب الصعيد بين 34 - 22 درجة مئوية.