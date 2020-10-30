شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الزراعة لمكافحة حشائش الزمير فى محصول القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من الارشادات والتوصيات التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة القمح بحشيشة الزمير.

و تمثلت النصائح أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش في:

-إتباع دورة زراعية يتخللها برسيم فى الموسم الشتوى السابق بالتبادل مع القمح أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85٪ .

-الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير.

-فحص زراعات القمح مبكراً لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الاخرى نظراً لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى.

-أتباع طريقة الزراعة الحراتي فى حالة الأراضى شديدة الإصابة بالزمير.

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-إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير.

-إستخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد.

-تقليع حشائش الزمير بمجرد ظهورها لمنع أنفراط حبوبها بالتربة عند نضجها.

-ضرورة إزالة جميع الحشائش الموجودة علي جانبي المراوي و المصارف.

كان الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ، قال إن هناك لجان متابعة حول توفير جميع مستلزمات الإنتاج لجميع الزراعات الشتوية خاصة المحصول الأول وهو القمح ، وتوفير التقاوى المنتقاة ، ولجان متابعة لصرف الأسمدة بالمعاينة على رأس الغيط ، مضيفا إن هناك متابعة يومية من خلال تقارير يتم ارسالها من كافة مديريات الزراعة لمتابعة استعدادات الزراعات الشتوية ، متابعا أن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة والتقاوى"، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة، وزيادة الإنتاج الموسم الجارى ، وتكليف مديريات الزراعة بعمل مرورية لمتابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، وعمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية.