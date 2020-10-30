شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل انتفاضة العالم الإسلامي.. «النبي القدوة» نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والتي تحمل عنوان «النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا».

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا.

يتحدث الجزء الأول من الخطبة عن أن الله تعالى بعث الرسول هادياً ومبشراً وأنه نعم القدوة لأمته والانسانية حيث يقول تعالى (

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) ،ويقول ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) .

ويتحدث كيف كان رفيقاً يحنو على من يعلم وانه كان يربي اصحابه على مراقبة الله تعالى وصدق التوكل عليه وحسن الاستعانة به، فهذا سيدنا عبدالله ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله يوما فقال «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف» .

ويتحدث الجزء الثاني ان الرسول كان معلما رحيما ومربيا حكيما فهو الذي قال عن نفسه ( إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا )، كما كان رفيقا بمن في خدمته .

فما احوجنا ان نقتدي باخلاق نبينا وان نعامل الناس بما كان يعاملهم كل في موقعه نشراً لرسالته وبيانا لهديه وسنته .

وتأتي أهمية الخطبة في هذه الأيام في ظل الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول وانتفاضة شعوب العالم الإسلامي تحت شعار ( إلا رسول الله ) .

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خطبة الجمعة الرسول مربياً ومعلماً

by Karima Hassan on Scribd