شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى 7 محافظات اليوم.. بالأسماء والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدا، فى إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وذلك فى 7 محافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 427 مسجدًا.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم في 7 محافظات هي:

مديرية أوقاف الفيوم.

1. أبو بكر الصديق – النزلة يوسف الصديق.

2. شلبي القديم – جردو - أطسا.

3. المحارقة الوسطاني- النصارية ابشواي.

4. الجديد المقراني الصديق – المقراني يوسف.

5. عباد الرحمن – قصر الباسل أطسا.

6. الغفار – السنباط.

7. عبد الله وهبي – شارع الحرية بندر ثان.

8. العزيز – سنهور القبلية سنورس ثالث.

9. التقوى – شارع السوق العدوة.

10. السريرة – السريرة قصر الباسل.

11. عبد الهادي زيدان – عزبة عبد الهادي زيدان.

مديرية أوقاف الدقهلية

12. مسجد جامعة الدلتا - طريق جمصه الساحلي

مديرية أوقاف الشرقية.

13. الكشايكة بندر أبو كبير - شرقية

Advertisements

مديرية أوقاف الجيزة.

14. العمدة – باجة الشيح الرقة الغربية- العياط

مديرية أوقاف البحيرة.

15. محروس حبيب – زاوية حمور - الدلنجات

مديرية أوقاف القليوبية.

16. حسن الخزرجى – الرملة - بنها.

17. الشهيد خلوص – كفر الرجالات - طوخ

مديرية أوقاف الأقصر.

18. الرحمن - قرية زرنيخ - اسنا.