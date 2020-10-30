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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى 7 محافظات اليوم.. بالأسماء والصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدا، فى إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وذلك فى 7 محافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 427 مسجدًا.
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم في 7 محافظات هي:
مديرية أوقاف الفيوم.
1. أبو بكر الصديق – النزلة يوسف الصديق.
2. شلبي القديم – جردو - أطسا.
3. المحارقة الوسطاني- النصارية ابشواي.
4. الجديد المقراني الصديق – المقراني يوسف.
5. عباد الرحمن – قصر الباسل أطسا.
6. الغفار – السنباط.
7. عبد الله وهبي – شارع الحرية بندر ثان.
8. العزيز – سنهور القبلية سنورس ثالث.
9. التقوى – شارع السوق العدوة.
10. السريرة – السريرة قصر الباسل.
11. عبد الهادي زيدان – عزبة عبد الهادي زيدان.
مديرية أوقاف الدقهلية
12. مسجد جامعة الدلتا - طريق جمصه الساحلي
مديرية أوقاف الشرقية.
13. الكشايكة بندر أبو كبير - شرقية
مديرية أوقاف الجيزة.
14. العمدة – باجة الشيح الرقة الغربية- العياط
مديرية أوقاف البحيرة.
15. محروس حبيب – زاوية حمور - الدلنجات
مديرية أوقاف القليوبية.
16. حسن الخزرجى – الرملة - بنها.
17. الشهيد خلوص – كفر الرجالات - طوخ
مديرية أوقاف الأقصر.
18. الرحمن - قرية زرنيخ - اسنا.
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