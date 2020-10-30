شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترفع الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى بوزارة الداخلية؟. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج بعض المواطنين، لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الألى لوزارة الداخلية، و"الخليج 365"، يوضح فى النقاط التالية كيفية إزالة الأحكام طبقاً للقانون.

وفى هذا الإطار، قال المحامى خالد محمد، إنه يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :

أولاً: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني، والمختصة بإظهار الأحكام النهائية، التى تم تنفيذها، ويتم مسحها عن طريق طلب رد الاعتبار، وهو طلب يتم تقديمه لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم، بشرط أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية.

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ثانيا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام، والمختصة بإظهار القضايا التى تم الحكم بها حتى وإن لم يتم تنفيذه، ويتم مسحها من الحاسب عن تقديم شهادة من الجدول، للمديرية التابعة لها، أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام، ويتم الاستعلام عن صحك الشهادة سليمة من عدمه.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية، أو كارت التسجيل الجنائي، وهى عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه، واسم والدته وشهرته، وسوابقه ودرجه خطورته، ومواصفاته الجسدية، ويصعب إزالة مسحه نظراً لقرار وزير الداخلية يوجب مرور 5 سنوات على أخر اتهام موجه للمتهم، ومن ثم يفصل فى الطلب لجنة من الأمن الوطنى.