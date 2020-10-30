"الرى" تؤكد إحالة لـ 5246 محضر تعدى على النيل الى النيابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابات ، بدائرة الادارات العامة لحماية النيل التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى لـ 5246 مخالفة بعد إضافة 17 محضر أمس بمحافظتى "دمياط - البحيرة".
و كلف وزير الموارد المائية والرى أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات المقامة علي المجاري المائية، والتي تحد من قدرة الشبكة على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
وتكثف الوزارة جهود مواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للقضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
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