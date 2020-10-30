القومي للمرأة يطلق برنامج توعية بعنوان "رحلة أمل" للتوعية بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

يعقد المجلس القومي للمرأة برنامج توعوي بعنوان "رحلة أمل" عن طريق البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" وذلك يوم الجمعة من الساعة 6 - 8:30 مساءً، يتحدث خلاله نخبة من الأطباء المتخصصين حول ما تمر به المرأة المصابة بسرطان الثدي بداء من اكتشاف المرض حتى تمام الشفاء.

ويشارك في البرنامج كل من الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة و مقررة لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور عمرو ابواليزيد مدير برنامج الطب النسائي الوظيفي لتأهيل مرضى السرطان، والدكتورة منى رضا أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين غالب أستاذ طب شرعي وسموم بكلية الطب جامعه القاهرة وبني سويف نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسن عبدالعزيز استشاري علاج الاورام جامعة عين شمس و منسق البرنامج الرئاسي لسرطان الثدي، والدكتور عمرو شريف عمر مدير برنامج وقاية للكشف المبكر، دكتور أحمد البسطويسي أستاذ طب الاورام وأورام الدم جامعة القاهرة، مدير مركز الأبحاث بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة مروة فايز استشاري التغذية العلاجية لمرضى الاورام، يدير البرنامج الدكتورة شيرين مهدي استشاري ومدير وحده الطب النووي والغده الدرقية مركز أورام معهد ناصر، وعضو لجنه الصحة المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس أن البرنامج التوعوي يأتي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي وهو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، وفي ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على صحة المرأة والعمل على رفع الوعى لديها بكل ما يحافظ على صحتها وسلامتها، لكونها هي أساس الأسرة وصحتها من صحة الأسرة ككل، مشيرا أن البرنامج يتضمن التعريف بمسببات السرطان وأهمية الاكتشاف المبكر للسرطان، والحفاظ على نفسية المرأة بالإضافة إلى دور الجراحة والجراحة التكميلية وأحدث طرق العلاج ودور التغذية العلاجية من بداية الرحلة حتى نهايتها.

جدير بالذكر أنه يتم استقبال كافة تعليقات المتابعين وأسئلتهم الخاصة بمرض سرطان الثدي على صفحة المجلس القومي للمرأة حيث سيتم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات خلال البث المباشر.