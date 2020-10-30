محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد: نظم معهد بحوث الصحراء زيارة لمدينة الخارجة، يرافقه الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية، ونائبه الدكتور محمد يعقوب. وبدأت الزيارة بلقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتناول جهود الدولة فى تنمية المحافظة وخاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية ، والذي أشاد بالتعاون مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى للنهوض بالتنمية الزراعية في المحافظة والاسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري. وزار الوفد، جامعة الوادى الجديد، والتقى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، وتم بحث أوجه التعاون بين مركز بحوث الصحراء والجامعة ودورها فى دعم الأنشطة التى ينفذها المشروع .

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كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: وفد "بحوث الصحراء والفاو" يتفقدان المشروعات المشتركة بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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