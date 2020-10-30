شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته 3 أشخاص.. استمرار دوريات البحث عن القرش المضطرب سلوكيا برأس محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت الدوريات البحرية لمحميات جنوب سيناء برأس محمد للبحث عن القرش المضطرب سلوكيا، والذي أصاب ثلاثة أشخاص أثناء ممارستهم نشاط السنوركل بمنطقة «الشارك ريف».

وقالت مصادر بالبيئة، إنه تم رصد القرش المضطرب سلوكيا، مشيرة إلى أن الاضطرب بسبب إلقاء طعام له غير الطعام الذي اعتاد عليه.

كما تم استمرار إغلاق محمية رأس محمد ومنع الأنشطه البحرية لمدة 5 ايام أخرى لحين تتبع ورصد القرش المضطرب .

ونفت مصادر طبيه وفاة أحد المصابين في حادث هجوم سمكة القرش، مشيرة إلى أن الثلاثة مصابين حالاتهم مستقرة ويخضعون للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

من جانبه أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن البحر الأحمر بما فيه من سواحل شرم الشيخ ورأس محمد وخليج العقبة الأقل على مستوى العالم في حوادث القروش، مشيرا إلى أن جميع شواطئنا آمنة خاصة في المناطق الضحلة والرملية.

وأوضح سالم، أن لم نتعرض لأكثر من ٦ حوادث منذ ٢٠١٠ بينما هناك دول مثل أمريكا واستراليا تتعرض لأكثر من ٦٠ حادث سنويا، وأضاف أن الحوادث يكون سببها دائما تصرف غير مقصود سواء من البشر أو القروش، مشيرا إلى أن قدرات القرش ضعيفة في الصيد الغذائي ويعتمد على التذوق وبعدها يدخل في حالة صرع غذائي، مؤكدا أن القروش موجودة في كل البحار ومن بينها البحر الأحمر من بينها أنواع مفترسة.

أضاف يحيي البكري عضو غرفة الغوص والخبير في سباحة الغوص، أنه لابد من تتبع وترصد مشاهد القرش عن طريق الغواصين وكذلك أي تغير في سلوكه مشيرا إلى إنه لابد من وجود لنشات إنقاذ سريعة بالقرب من مراكب الغطس ومناطق السنوركل.

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وكان ثلاث أشخاص تعرضوا لهجوم لسمكة قرش من بينهم ٢ أجانب ومرشد سنوركل مصري، وتعرضوا لإصابات بالغة وتم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.

وكان آخر هجوم لأسماك القرش على سواحل شرم الشيخ عام ٢٠١٠ في واقعة تعرض لها سائح ألماني بالقرب من خليج نعمة، وتم عقب الحادث اصطياد سمكة القرش وإجراء دراسة عن طريق خبراء أجانب لترصد الظاهرة.