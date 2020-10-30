شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 طرق للوقاية من السمنة وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 ارشادات للوقاية من زيادة الوزن والسمنة أولها التقليل من الأطعمة التى تحتوى علي نسب عالية من الدهون والسكريات وثانيها المشى يوميا لمدة 10 دقائق 5 أيام في الأسبوع مع شرب المياة كثيرا بديلا عن المشروبات السكرية وتناول الكثير من الخضروات والفاكهة .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الخضروات والفاكهة يرفع الحالة المناعية للجسم ويساعده في مقاومة الأمراض، وأضافت: أنه يجب البعد عن التدخين لكونه سببا من أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة مشددة على ضرورة البعد عن الوجبات السريعة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة أطلقت حملات للتوعية بالنظام الصحى السليم والتغذية النموذجية بما فى ذلك المصابين بالأمراض المزمنة .
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