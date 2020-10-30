شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 طرق للوقاية من السمنة وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 ارشادات للوقاية من زيادة الوزن والسمنة أولها التقليل من الأطعمة التى تحتوى علي نسب عالية من الدهون والسكريات وثانيها المشى يوميا لمدة 10 دقائق 5 أيام في الأسبوع مع شرب المياة كثيرا بديلا عن المشروبات السكرية وتناول الكثير من الخضروات والفاكهة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الخضروات والفاكهة يرفع الحالة المناعية للجسم ويساعده في مقاومة الأمراض، وأضافت: أنه يجب البعد عن التدخين لكونه سببا من أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة مشددة على ضرورة البعد عن الوجبات السريعة.

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة أطلقت حملات للتوعية بالنظام الصحى السليم والتغذية النموذجية بما فى ذلك المصابين بالأمراض المزمنة .