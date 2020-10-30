شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم ومعايير الاختيار للمشاركة فى برنامج شباب البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمي ، في إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن برنامج الصيف للعلماء الشباب الذى ينظمه المعهد فى مقره بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.

ويركز البرنامج على طلبة الدكتوراه الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار، كما سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة فى المعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.

وفى السطور التالية، يرصد ”الخليج 365”، شروط التقدم ومعايير الاختيار وهى:-

أن يكون المتقدم من العاملين بمجال العلوم والتكنولوجيا "مركز بحثي أو جامعة أو قطاع تنمية البحوث بشركات القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني".

أن يكون له إنجازات بحثية ذات قيمة في المجال "أبحاث منشورة في مجلات علمية عالمية متخصصة ذات معامل تأثير - براءات إختراع - جوائز علمية".

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أن يكون ملم بسياسات العلوم والتكنولوجيا والإتصالات العلمية والبرامج الدولية ذات الصلة.

أن يتمتع بروح القيادة ومهارات الإتصال وإجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون السن أقل من 40 عام.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أعلنت عن فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، حيث تسعى أكاديمية الشباب إلى تمكين العلماء المصريين الشباب من لعب دور حيوي في نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني ، و تجميع الباحثين الشباب المستقلين الذين يجمعون أعلى مستوى من التميز البحثي مع شغف واضح لإحداث تأثير على المستويين الوطني والدولي.

ودعت الأكاديمية كافة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه بحد أدنى ثلاث سنوات حتى عشر سنوات للتقديم ليصبحوا أعضاء و يفتح باب التقديم ابتداءً من اليوم 15 أكتوبر 2020 حتى 31 أكتوبر 2020 ، وتشجع أكاديمية الشباب الباحثين على القيام بدورهم و المساهمة فى في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية من خلال تشكيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية، وإشراكهم فى المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل، وومساعدتهم للحصول على المنح اللازمة لبرامجهم ومشاريعهم البحثية والمنافسة على الجوائز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية.