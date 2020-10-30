شكرا لقرائتكم خبر عن القس أندرية زكى: أسرتى بالكامل أصيب بكورونا وعزلنا نفسنا 25 يوما وتماثلنا للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور القس اندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن أسرته بالكامل أصيبت بفيروس كورونا، وقاموا بالعزل المنزلى بداية من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن السبب فى إصابة الأسرة كاملة هو أن التحاليل لم تبين أصابته بالفيروس، مؤكدا أنه لابد من المسحة حتى يتبين الشخص مصابا بالفيروس ام لا.

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مضيفا أنه بعد تناول وجبة غداء فى الكنيسة فى أحد الاجتماعات من الممكن أن يكون خلع الكمامة هو السبب في الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن ثلاثة من القيادات التى حضرت الاجتماع والغداء أصيبت كذلك بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الاجتماع كان يوم الثلاثاء بينما الأعراض ظهرت عليه يوم الجمعة.

وتابع زكى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم عزله حتى تماثل الجميع للشفاء، وتابع:"كانت مرحلة صعبة ولكن آلاف الرسائل التى وصلت لنا كنت تحفزنا ومكثوا مدة حوالى من خمسة وعشرون يوما فى عزل تام، وقبل يومين تم أجراء بعض التحاليل له ولأسرته والتى أكدت شفائهم من الفيروس وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعى منذ يومين.