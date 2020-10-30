شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملات النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الطرق بكافة شوارع قريتي دقلت، ومحلة موسي، بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والأعمدة، واستكمال أعمال التطهير بغرف مشروعات الصرف الصحي.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل بالمدينة، وقري الروضة، وسد خميس، والفقهاء القبلية، والقن، ومنشأة عباس.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ورفع نواتج التطهير، وتقليم الأشجار بالإضافة إلى وضع طبقة سن بطريق منية قلين بقريتي الحرية، وقونه.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية بالمدينة والقرى.

وقام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة والتراكمات أولاً بأول بقرية الشطوط، فضلاً عن متابعة أعمال تغطية بحر روس الفرخ.

وفي سياقٍ متصل، تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقري.

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وأشرفَت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملات النظافة والتجميل، وخطوط سير العمل والمعدات بالمدينة والقرى.