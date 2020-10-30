شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لدعم مرشحى التحالف الوطنى من أجل مصر بمنطقة الغريب بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم مؤتمر شعبي بمنطقة الغريب والكسارة بمحافظة السويس، مساء أمس، لصالح مرشحى التحالف الوطنى من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن والدكتور سيد عبده والنائب حافظ شوشة ومحمد عوض أمين قسم السويس بحزب مستقبل وطن وعدد من أهالى المنطقة.
تناول المرشحون الأربعة اللواء حسن عيد، مرشح فردى عن حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد، مرشح فردى عن حزب الشعب الجمهورى، وعفاف زهران مرشحة القائمة عن حزب مصر الحديثة، وسيد الكرماوى، مرشح القائمة عن حزب مستقبل وطن برنامجهم الانتخابى.
كما تناولوا العديد من الملفات مثل مشكلة حرمان بعض القرى بالقطاع الريفى من الصرف الصحى وتسعيرة الأرضى المرتفعة وعدد من الملفات الأخرى.
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