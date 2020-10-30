شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة الأسنان " تطلق أول دورى للأطباء فى كرة القدم نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المتحدث الرسمى باسم النقابة، إعداد النقابة لإطلاق لأول دورى مصرى لأطباء الأسنان فى كرة القدم الخماسى، منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم غلق باب التسجيل بالدورى يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات وفق أعداد الفرق المشاركة فى كل محافظة.
وأوضح مسعد، لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم تطبيقه على ثلاثة مراحل، الأولى الدور التمهيدى فى المحافظات، والثانية نصف النهائي للقطاعات، ثم النهائى يقام فى القاهرة بين أوائل القطاعات لتحديد الفائز بالبطولة، لافتا إلى تخصيص جوائز دروع وميداليات للفائزين فى الدور الأول والثاني، ودروع وميداليات وجوائز عينية فى النهائى.
وأشار إلى أن دورى كرة القدم الخماسية على مستوى الجمهورية فقط لأطباء الأسنان، مع إتاحة إمكانية المشاركة لأطباء الامتياز وطلاب طب الأسنان بعدد أثنين لاعبين فقط.
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