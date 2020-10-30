شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: بعض المناطق فى طرة والمعصرة وصل قيمة التصالح لـ50 جنيها للمتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن هناك بعض المناطق فى المحافظة فى طرة والمعصرة وصل قيمة التصالح على المتر إلى خمسين جنيها، مشيرا إلى طلبات التصالح في مخالفات البناء في محافظة القاهرة وصل الى حوالى مائة وعشرة آلاف طلب من جملة حوالى مائة وسبعة وستين الف طلب، مؤكدا على أنه من المتوقع ان تصل نسبة التصالح الى مائة في المائة خلال المدة المتبقية للتصالح على مخالفات البناء.

وتابع المتحدث باسم محافظة القاهرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المنطقة الغربية انخفض سعر التصالح على مخالفات البناء من 400 جنيه إلى 250 جنيها، وكذالك وصل سعر التصالح على مخالفات البناء في عدد من المناطق مثل حلمية الزيتون والزاوية الحمراء الى مائة جنيه .

Advertisements