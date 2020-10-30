شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة " تخصص لجان لصرف الأسمدة وتنسيق مع شركات الإنتاج لتوفير الحصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزار الزراعة ، اجتماعاتها المكثفة مع شركات انتاج الأسمدة لمرجعة حصتها الموردة ،والزمها بتوريد حصتها الجديدة كاملة لتغطية احتياجات موسم الزراعات الشتوية ، وعمل لجان متابعة من بداية خروج شحنات الأسمدة من المصانع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية.

قال الدكتورعباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك اجتماعات دورية أسبوعية مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة واستكمال باقى حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الشتوية ، وتشكيل لجان متابعة ومعاينة لصرف الأسمدة لم يزرع الأرض فعليا .

Advertisements

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أنه يتم سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد ، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.

فيما تعمل وزارة الزراعة من خلال قطاع الخدمات الزراعية ، ومديريات الزراعة ، بتطبيق المنظومة التى يطلق عليها " البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية الموسم الزراعى الشتوى ، حيث تعمل المنظومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح ، ائتمان ،استصلاح" او مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.