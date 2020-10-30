شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: التعليم الهجين سيساهم فى مواجهة كورونا..والأوضاع حتى الآن مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الأوضاع مطمئنة حتى الآن في الجامعات خلال العام الدراسي الجديد، فى ظل تطبيق التعليم الهجين، الذى سيساهم بشكل كبير في مواجهة كورونا.

وقال "عبد الغفار" خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية، إكسترا نيوز، إنه لا قلق حول سير العملية التعليمية حال انتشار كورونا بشكل كبير مرة أخرى، خاصة بعد نجاح التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الماضى.

وفى سياق آخر، أكد متحدث التعليم العالى، أن هناك اتفاقيات فى مراحلها النهائية للتعاون بين الجامعات الأهلية وجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان.



وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تهدف إلى دوام تعليمي كامل غير هادف للربح، يمكنها عمل توأمات بالجامعات الأجنبية تقدم من خلالها شهادة مزدوجة مصرية وخارجية.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزارة تقدم للجامعات الشكل الهندسي والنموذجي للجامعات الأهلية، وتتحرك وفق الموارد الموجودة ويتم تعظيم الاستفاده منها ووضعها في المكان الصحيح بالتخطيط والدراسة العلمية الصحيحة، مع تقديم الموافقات اللازمة من الحكومة.

