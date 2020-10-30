شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة إزالة مخالفات لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى حملة مكبرة لإزالة المخالفات، وإشغالات المحلات، لتحقيق الانضباط بشوارع الحى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باليقظة التامة في رصد المخالفات لتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر اشعال للطريق العام، و عدد 3 محاضر القاء المخلفات في الطريق العام للمخالفين، بشارع سليمان جوهر ومصدق وش يوسف محمد، إلى جانب رفع المخلفات بعد رفع الاشغالات بالتنسيق مع هيئه النظافه والتجميل.

كما قامت الحملة بشارعى البطل احمد عبد العزيز وشارع جامعه الدول العربيه، برفع الاشغالات ومراجعه رخص المحلات ومراجعه الاعلانات لتحقيق الانضباط في الشارع، إلى جانب رفع 88 حاله اشغال من شارع التحرير وشارع السودان، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي .

كما تم رفع كفاءه الاسور بشارع التحرير وفقا لكود الالوان المعتمد من التنسيق الحضاري والمقرر لمحافظه الجيزه للمحافظه علي الذوق العام بنطاق حي الدقي .













































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