شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة فى مطعم برازيلى.. حقيقة فيديو تصدى شاب مصرى لمحاولة اعتداء بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد أثبتت منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماع، أنها أداة سهلة وبسيطة لتناقل الشائعات بصورة مخيفة، من الممكن أن تكون سببا فى خلافات دبلوماسية بين الدول أو هدم أشخاص، بسبب هذه الشائعات.

خلال اليومين الماضيين، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو ملتقط من كاميرا مراقبة، بعنوان "محاولة الاعتداء على مصرى مغترب فى الكويت.. والله بطل يابنى"، زعموا فيه أن لشاب مصرى تصدى لمحاولة اعتداء من كويتيين، لكن فى الحقيقة أن هذا الفيديو ليس لمصرى ولا فى الكويت أساسا، لكنه كان لمشاجرة فى أحد المطاعم بالبرازيل.

ووفقا لموقع Reporterhoje البرازيلى، انتشرت على الشبكات الاجتماعية مقاطع فيديو لمشاجرة فى مطعم فى أورو برانكو، التى تقع فى المنطقة الوسطى من ولاية ميناس جيرايس، تظهر الصور ساعى دراجة نارية يتعرض للتهديد من قبل رجلين داخل مطعم، فيما يهاجم الزوج الصبى وينتهى به الأمر، تاركًا الاثنين على الأرض.





وأوضح الموقع البازيلى، أن المشاجرة وقعت حوالى الساعة الثامنة و16 دقيقة مساء، يوم 12 أكتوبر، وفق ما أظهر تاريخ كاميرا المراقبة، وأظهر الفيديو لحظة وصول الرجلين إلى المطعم، أحدهم يشير بإصبعه باستمرار إلى الآخر، بينما يحاول ثالث على ما يبدو فض الاشتباك، لكن كل شيء يتغير بعد لحظات، عندما يلاحق الاثنان الصبى.

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فيما أشار "فرانس برس"، أن النصوص المرافقة التى أظهرت الاعتداء، وقع فى منطقة أورو برانكو فى البرازيل عندما حاول شاب ملقّب بـ "جاكى شان" له سوابق جرميّة، الاعتداء على عامل توصيل فى أحد المطاعم، لكنّ الأخير دافع عن نفسه ونجحت الشرطة فى القبض على المعتدى.





وكشفت أنه يمكن التثبت من أنّ الحادثة وقعت بالفعل فى البرازيل من خلال الشعار على قميص الرجل الذى يظهر فى آخر الفيديو، وهى بالفعل تشير إلى المطعم نفسه فى البرازيل.