شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعانق عصام الحضرى الساحرة المستديرة مرة ثانية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عصام الحضرى الحارس التاريخى للمنتخب الوطنى من العودة مرة أخرى لكرة القدم والمشاركة في الدورى الممتاز الموسم المقبل، بعد فترة تعليق نشاط من جانبه استمرت لموسمين بعدما انهي تعاقده مع فريق النجوم أحد فرق دورى القسم الثانى.

حقق الحضرى خلال مسيرته مع الكرة العديد من الإنجازات المحلية والدولية علي مستوي الفرق والمنتخبات بخلاف أرقام تاريخية علي المستوى الشخصي يصعب تكرارها في أفريقيا.

عصام كمال توفيق الحضري

47 عام ( من مواليد 15 يناير 1973 )

الأندية التي لعب لها :

10 أندية ، هي : دمياط – الأهلي – سيون السويسري – الإسماعيلي – الزمالك – المريخ السوداني – الاتحاد السكندري – وادى دجلة – التعاون السعودى – النجوم

بطولات مع الاندية :

الأهلي .. 23 لقبا ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، ولقبين لبطولة النخبة العربية و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا و3 ألقاب للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

سيون السويسري .. كأس سويسرا 2008

المريخ السوداني .. لقب دورى 2011 ولقب كأس السودان 2012

إنجازات مع المنتخب :

4 القاب لبطولة الأمم الأفريقية

لقب واحد لدورة الألعاب العربية

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لقب واحد لدورة الألعاب الافريقية

إنجازات شخصية :

أفضل حارس في دوري ابطال افريقيا 3 مرات

أفضل حارس مرمي في افريقيا 4 مرات

أكبر حارس يشارك في بطولة كأس العالم

أكبر قائد لمنتخب في تاريخ كأس العالم

أكبر لاعب في المونديال

أكبر حارس يشارك في كأس الأمم الأفريقية

أكثر حارس تتويجا بلقب أمم أفريقيا

أكثر حارس ظهورا في المباريات النهائية

أكثر حارس مشاركة في نهائيات أمم أفريقيا