شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنشئ لأول مرة 4 محطات محولات جهد 500 فى نفس الوقت بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إنشاء 4 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد حاليا، كاشفا أنه لأول مرة تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإنشاء 4 محطات محولات بهذه القدرات فى نفس الوقت.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التكلفة الإجمالية للمحطات الـ4 تبلغ 3 مليار و 200 مليون جنيه، موضحا أن هذه المحطات يتم إنشائهم بنجع حمادى وشرق قنا وبنبان وتوشكى فى نفس التوقيت وهى تعتبر سابقة لم تحدث فى تاريخ قطاع الكهرباء.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة تسعى لأن يحصل كل مواطن على الخدمة بأعلى جودة وخدمة مميزة، لافتاً إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع ستجعل أصغر وأبعد قرية فى مصر تحصل على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قريباً سيتم الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد والتى يعانى منها أهالى الصعيد و شمال سيناء تحديداً، موضحا أن التوسعات التى تمت بشمال سيناء والصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعت.

