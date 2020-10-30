شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن مصر على أهبة الاستعداد لشراء علاج فيروس كورونا بمجرد طرحه، مشيرا إلى أنه "سيتم بدء التجارب السريرية لعقار كورونا المصرى على أول 100 متطوع خلال أسابيع".

وقال حسام عبدالغفار، خلال حواره على شاشة اكسترا نيوز، إنه تم الانتهاء من التجارب ما قبل الإكلينيكية للعقار المصرى المعالج لكورونا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين إجراء التجارب الإكلينيكية للعقار.

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وتابع متحدث التعليم العالى:"من المتوقع بدء التجارب السريرية على عقار كورونا خلال أسابيع في مصر، وننتظر الموافقات النهائية من الجهات المختصة".

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار، على ضرورة استمرار المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.