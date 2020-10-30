شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية تؤكد قدرة مصر على إنتاج لقاحات الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزارة الصحة : 92.6% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة بالسلوم ونشاط للرياح والعظمى 29 درجة الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات الكورونا والمنظمة تساعدها الصحة العالمية تؤكد وصول 10 لقاحات لكورونا للمراحل النهائية .. التفاصيل ننشر أسعار التصالح الجديدة بالقاهرة بعد تخفيضها ببعض الأحياء محافظ القاهرة يخفض قيمة سعر المتر فى التصالح على مخالفات البناء ببعض الأحياء الكهرباء تقرر مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية نوفمبر Advertisements القوى العاملة تعلن صرف 317 مليون جنيه لـ146 ألف عامل بـ2204 منشآت بالسياحة وزيرة التضامن ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز الطبى بالقنطرة غرب وزيرة التضامن توجه بتسليم شاب كرسى متحرك وتوفير فرصة عمل له بالإسكندرية التأمينات تبدأ صرف معاشات نوفمبر بقيمة 18 مليار جنيه الأحد وزير الأوقاف: من الأدب مع النبى عدم اختصار صيغة الصلاة والسلام لـ"ص" أو "صلعم" الرى تحذر من أمطار يومى السبت والأحد على سواحل البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر للبقالين

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