وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة في رسالة الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامتها الأحد المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تأتى تتويجاً لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأضافت "عبد الدايم"، في تصريح اليوم الخميس، أن مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية في سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

ومن المقرر أن تتواصل حفلات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) أوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلاً غنائيًا موسيقياً بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.

وتبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة التي ستكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة مني عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمري الذي يقام معرضاً لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

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يلى الحفل الفني الذي يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمي بكر، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

وفي نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة كل من أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيري.

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الأول فيحييه كل من أجفان، رحاب عمر، محمد حسن ووليد حيدر.

يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفل يحييها 93 فنان منهم 81 مطرب ومطربة هم حـسب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد إبراهيم، سوما، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة أدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيري، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، علي الهلباوي، علي الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدي، أمجد العطافي، كارمن سليمان، مي فاروق، عاصي الحلاني، هاني شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، أحمد سعيد، صابرين النجيلي، حسام حسني، محمد الحلو، مروه حمدي، محمد الخولي، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعي، ولاء طلبة، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجي، ريهام عبدالحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولي، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبي، حنان ماضي، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان) ، ندى غالب، آيه عبدالله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعي (تونس)، مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، خالد عبدالغفار، عفاف رضا، سارة ذكي، سعيد عثمان، يحيى عبدالحليم ، إسماعيل صادق.

إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم ، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار ، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن) ، عازف العود وليد سلامة ، عازف البيانو حماده النجار ، عازف التشيللو عماد عاشور ، عازف العود ممدوح الجبالي ، عازف الكمان محمد ظهير ، عازفة القانون عفاف شكري ، عازف التشيللو يحيى المهدي .

كما تشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش ، اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى ، فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام الي جانب 24 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب ، المايسترو أحمد عامر ، المايسترو محمد الموجى ، المايسترو صلاح غباشي ، المايسترو ايهاب عبدالغفار ، المايسترو فاروق البابلي ، المايسترو مصطفى حلمي ، والمايسترو عادل عايش و المايسترو هانى فرحات.