ضبط ٧ أطنان حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين طرح أطنان من حلوى المولد منتهية الصلاحية بالقاهرة.

مأمورية داهمت مصنعا لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بمنطقة الزاوية الحمراء.

وضبطت القوات ٧ أطنان حلوى المولد، عسل جلوكوز​ وسكر حر​ بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.