شكرا لقرائتكم خبر عن المجلة العلمية لـ«التربية النوعية» ببورسعيد تنجح في الحصول على معايير مُعامل أرسيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت إدارة كلية التربية النوعية ببورسعيد بقيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد الروبي، خطابًا رسميًا من الأستاذ الدكتور سامي الخزندار رئيس مبادرة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف- ARCIF) يفيد من خلاله بأن المجلة العلمية لكلية التربية النوعية قد نجحت في الحصول على معايير اعتماد معامل ( أرسيف) المتوافقة مع المعايير العالمية التي يبلغ عددها 31 معيارًا، وذلك بعد دراسة علمية مستفيضة لنحو 5100 عنوان مجلة علمية عربية في كافة التخصصات صادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية بحثية في 20 دولة عربية.

من جهته أعرب الأستاذ الدكتور أحمد الروبي عن سعادته بهذا الإنجاز للمجلة العلمية لكلية التربية النوعية ببورسعيد، مهديًا هذا الإنجاز للأستاذ الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ولكافة القائمين على إصدار المجلة التي نجحت خلال فترة وجيزة أن تحتل مكانة متميزة بين المجلات العلمية لكليات التربية والتربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية.

ويُعتبر معامل ارسيف Arcif قاعدة بيانات عربية ضخمة للإستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي، وهي تقدم بيانات شاملة، وذات مصداقية، تربط مخرجات وحجم الاقتباسات/الاستشهادات لمئات الألوف من المقالات الصادرة باللغة العربية، في مختلف التخصصات.