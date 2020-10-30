شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العديسيه بمركز قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية لقرية العديسيه بمركز قنا وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي الاربعاء والخميس الموافق 4 و5 من شهر نوفمبر . واوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن ( نساء- تنظيم أسرة- جلدية- جراحة- باطنة – اطفال – عظام- اسنان) مؤكدا على ان توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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