شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: إعادة تدشين فرع جماعة القاهرة في السودان في اطار توطيد العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعات توجهت هذا العام إلى ما يسمى بالتعليم الهجين الذي يستفيد من كل التقنيات التي توصل إليها العالم في عملية التعليم، خلاف وسائل التعليم التقليدي.

وأضاف علم الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الطالب في هذا النظام يستطيع الدخول على المنصات التعليمية التي تضم كل المقررات الدراسية ومحاضرات فيديو، وفي نفس الوقت يستطيع الطالب الحضور بعض الأيام في المحاضرات التقليدية بالجامعة، وهذا من شأنه أن يطور العملية التعليمة.

ولفت إلى أن المحاضرات في النظام الهجين، تعين الطالب على الفهم بصورة أكبر، ويزيد من مصادر التعليم، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن اعادة تدشين فرع جماعة القاهرة في السودان، في اطار العمل على توطيد العلاقات بين البلدين مرة أخرى.