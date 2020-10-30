شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30/10/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد ، اليوم الجمعة ، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث يسود شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس حار على على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك ، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة، يكون حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية فى السلوم وسيدى برانى.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 32