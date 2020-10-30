شكرا لقرائتكم خبر عن المُنشد عامر التونى: قدمنا فننا فى أكثر من 50 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنشد الديني عامر التوني، أن الإعلام المصري يبذل مجهودات جبارة لتعريف الجمهور بجزء أصيل من ثقافة مصر، وهو فن المولوية والمدح.

وأضاف "التوني"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" في سهرة خاصة بمناسبة المولد البنوي الشريف، أن المولوية المصرية تقدم حفلات في الهند أكثر من مصر.

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وأوضح أن كلمة المولوية مرتبطة بالمولى أو مولانا وتعود لجلال الدين الرومي، لكن الفراعنة القدماء وضعوا أسس التأمل في العالم قبل الهنود، مردفا: "في متون تحوت قال تعطلت حواسي أثناء تهدك صوفي لا نصبا ولا تذمرا بل انتباها خلوصا واعيًا أطير متحررا من جسدي".

ولفت إلى أن فكرة التنورة مصرية، نوع من أنواع الرقص عند الفراعنة.

وقال: "زرنا ما يقرب من 50 دولة سواء عربية أو آسيوية أو أوربية أو كندا".