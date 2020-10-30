شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: مشاهد الذبح وقتل المواطنين فى فرنسا عمل إجرامى يسئ للإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، على حادث فرنسا الإرهابى، قائلا: "أنا ضد التطرف وأبلغ رد على كل من أساء النبى صلى الله عليه وسلم هو إعادة التأسيس والبناء بخلق النبى وبناء المؤسسات والدول وإطعام الجائع وانطلاق المسلمين بأن يرى الناس منه المشهد النبوى وحقيقة الهدى النبوي الذى يجعل الناس يحبون هذا النبى، مشيرا إلى أن مشاهد الذبح وقتل المواطنين في فرنسا عمل إجرامي مرفوض ويسئ للإسلام.



وأضاف الأزهرى، خلال حواره فى برنامج مساء Dmc مع الإعلامى رامى رضوان، على فضائية Dmc، أن الإساءة التى صدرت من صحفى وقوبلت من الرئيس الفرنسى بالقبول البعض استغل مشاعرنا الصادقة والغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فى توجهات سياسية، وربما تورط البعض فى ذلك بغير قصد.

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