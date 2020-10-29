شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: مستشفيات جامعة القاهرة تشهد ثورة وفطرة لم تحدث منذ 40 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك ثورة وطفرة في منظومات المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة بصورة لم تحدث منذ 40 عامًا، لافتَا إلى أن جامعة القاهرة تضم منظومة مستشفيات جامعية يتعامل معها سنويًا 9 مليون مواطن، وتضم هذه المستشفيات القصر العيني، والمنيل الجامعي ومستشفى أبوالريش، والمعهد القومي للأورام.

وأضاف علم الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن طوارئ القصر العيني كانت عبارة عن مجموعة اكشاك واشتكى منها الكثير، ولكن بعد التطوير زادت السعة من 700 متر لـ7آلاف متر، وأصبحت تشمل مجموعة من المستشفيات الصغيرة لكل التخصصات وفقًا للمعاير العالمية، وهذا التطوير كلف الجامعة 300 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها الطبيعية للمواطنين، رغم أنها مستشفيات تعليمية في المقام الأول، مضيفًا أن هناك اقبال كبير على دراسة الطب في مصر من بعض الدول الاسيوية، خاصة ماليزيا، خلاف الاقبال العربي على الدراسة بالجامعة.