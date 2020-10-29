شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في إثيوبيا: تسكين 52 مواطنًا مصريًا في أحد فنادق أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سفارة مصر في إثيوبيا أنه استمرارًا للجهود التي قامت بها طوال اليوم مع السلطات الإثيوبية المختصة والخطوط الجوية الإثيوبية التي أبدت تعاونا ملموسا، تم بالفعل تسكين عدد ٥٢ مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، في طريقهم للكويت، والذين لم يلتزم بعضهم بكل ضوابط الحجر الصحي المطبقة في إثيوبيا، بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية.

وقالت السفارة: «وجارٍ العمل في غضون ساعات قليلة على إنهاء إجراءات خروج ٢٤ مواطنًا مصريًا آخرين من المطار وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارًا من الليلة».

وأهابت سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالمواطنين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كل القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.