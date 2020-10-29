شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة غارب يشهد احتفالية المولد النبوي ويوزع جوائز على حفظة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، الخميس، احتفال الشبان المسلمين باحياء ذكرى المولد النبى الشريف المقام بنادى العاملين براس غارب بحضور احمد عباس الطيب رئيس مجلس ادارة الشبان المسلمين وفضيلة الشيخ احمد ابوالقاسم مدير اداة الاوقاف والمهندس يوسف الدمرانى مدير حقول الشركة العامة للبترول ومحمد القمبور مدير حقول الشركة العامة للبترول ورئيس مجلس ادارة نادى العاملين والتنفيذيين ولفيف من رجال ورموز المدينة ولفيف من اهالى واولياء أمور الاطفال المكرمين من حفظة القرآن الكريم.
بدأ الحفل بايات من الذكر الحكيم تلاه بعض الاناشيد والابتهالات الدينية، واكد رئيس مجلس ادارة الشبان المسلمين أن هذه الاحتفالية تقام سنويًا.
وفي السياق ذاته تم توزيع الجوائز للفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم.
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